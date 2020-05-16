Во Франции осудили приговор франко-иранской исследовательнице в Иране

Ранее сообщалось, что суд в Иране приговорил Адельхах к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности. По словам адвоката, исследовательница «приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики». По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.

«Я с самой сильной решимостью осуждаю оглашение приговора нашей соотечественнице Фарибе Адельхах в виде пяти лет тюремного заключения в Иране», — заявил Ле Дриан, слова которого приводятся в сообщении МИД Франции.