Во Франции осудили приговор франко-иранской исследовательнице в Иране

Глава французского МИД Жан- Ив Ле Дриан осудил приговор иранского суда в виде пяти лет тюрьмы исследовательнице Фарибе Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство.
Ранее сообщалось, что суд в Иране приговорил Адельхах к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности. По словам адвоката, исследовательница «приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики». По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.
«Я с самой сильной решимостью осуждаю оглашение приговора нашей соотечественнице Фарибе Адельхах в виде пяти лет тюремного заключения в Иране», — заявил Ле Дриан, слова которого приводятся в сообщении МИД Франции.
«Французские власти полностью мобилизованы для получения от иранских властей консульского доступа к нашей соотечественнице. Мы настоятельно призываем иранские власти немедленно освободить Адельхах», — отмечается в сообщении.
Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах была задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это «недопустимой ситуацией» и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу (ria.ru)