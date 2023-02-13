Ученые из французской экологической организации Centre Athénas выяснили, что в настоящее время во Франции насчитывается менее 150 взрослых рысей, а уровень генетического разнообразия популяции настолько низок, что через 30 лет их может не остаться совсем. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Conservation Science.

Евразийские рыси были завезены в Швейцарию в 1970-х годах, а спустя десять лет они добрались до Франции. Для определения размера популяции ученые использовали анализ ДНК. Команда собирала генетические образцы в период с 2008 по 2020 год у раненых, мертвых или осиротевших рысей. Всего ученым удалось получить 78 качественных образцов.

Анализ ДНК показал, что популяция состоит максимум из 150 взрослых особей, многие из которых являются близкими родственниками. Вероятнее всего, эта оценка завышена, и численность рысей во Франции на самом деле еще меньше.

Ученые считают, что браконьерство, автомобильные аварии и близкородственные скрещивания привели к уменьшению популяции рысей. Улучшить ситуацию могут дорожные знаки, предупреждающие о выходе рысей на дороги, ужесточение законов о браконьерстве и обмен осиротевшими детёнышами между центрами спасения дикой природы.