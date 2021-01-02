Во Франции оштрафовали 1,6 тыс. участников новогодней вечеринки

Более 1,6 тыс из 2,5 тыс участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

«К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1 225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 (масочный режим, комендантский час), и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками, — написал он в своем Twitter. — Изъято оборудование, несколько человек задержаны».

Отметим, что глава МВД не уточнил, удалось ли найти всех организаторов этого мероприятия.

| 2021-01-03T01:43:58+04:00 3 января 2021, 02:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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