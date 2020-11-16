Во Франции госпитализировали экс-президента страны

Во французском городе Тур был госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

Радиостанция отмечает, что 94-летний политик был доставлен в больницу из своей резиденции в департаменте Луар и Шер, расположенной на западе страны.

Причины госпитализации не уточняются.

Ранее в сентябре 2020 года он был доставлен в парижскую клинику с инфекцией легких, однако у него не был диагностирован коронавирус SARS-CoV-2.

Жискар д’Эстен находился на посту главы государства в 1974-1981 годах. (gazeta.ru)