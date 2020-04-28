Во Франции досрочно завершат футбольный сезон

Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщают L’Equipe и RMC Sport.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит об этом во время своего выступления перед национальным собранием сегодня, 28 апреля.

Матчи Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся до августа, после чего должен начаться сезон-2020/21.

Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит итоги нынешнего сезона, расположение команд в чемпионатах, распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.

| 2020-04-28T19:18:12+00:00 28 апреля 2020, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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