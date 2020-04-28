Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита

«Считается, что у пациентов с пневмонией из-за COVID-19 «цитокиновый шторм», вызванный сбоем в иммунитете, приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти. Платформа CORIMUNO-19 была разработана для оценки эффективности и переносимости различных иммуномодуляторов и других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 с помощью серии многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые начались 27 марта 2020 года», — говорится в пресс-релизе.