Авиапассажиров, направляющихся во Францию ​​или прилетающих над ее воздушным пространством в октябре 2025 года, предупредили об угрозе серьезных перебоев в авиаперевозках из-за четырехдневной забастовки французских авиадиспетчеров.

Как пишет Express, Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA) подтвердил, что забастовка начнется утром 7 октября и продлится до окончания ночного дежурства 10 октября. Спор связан с оплатой труда: представители профсоюза утверждают, что ее рост не поспевает за инфляцией, сообщает unian.net.

При этом ожидается, что забастовка приведет к массовым задержкам и отменам рейсов не только внутри самой Франции, но и тысяч перелетов через французское воздушное пространство в такие пункты назначения как Испания и Португалия. Таким образом, с перебоями в полетах могут столкнуться даже те пассажиры, чьи рейсы не приземляются во Франции.

Издание напоминает, что похожая забастовка ранее этим летом, 3-4 июля 2025 года, привела к отмене более 1500 рейсов, затронув более миллиона пассажиров и обошлись авиакомпаниям примерно в 120 миллионов евро.

Изначально еще одна забастовка была запланирована на 18 сентября, но была отложена после отставки правительства премьер-министра Франсуа Байру.

Также SNCTA призвал членов другого профсоюза, UNSA-ICNA, присоединиться к забастовке, однако он публично отверг эскалацию, обвинив SNCTA в непоследовательности и подрыве доверия.

При этом президент французской авиационной лоббистской группы Паскаль де Исагирр раскритиковал решение о забастовке, назвав его «непонятным», учитывая, что новое трехлетнее соглашение с авиадиспетчерами было подписано менее года назад. Он также предупредил, что масштаб сбоев на этот раз может оказаться «еще более значительным», чем в июле.

В свою очередь авиакомпании уже готовятся к последствиям новой забастовки. В частности, крупнейший бюджетный перевозчик Европы Ryanair выпустил предупреждения для пассажиров и вновь призвал Европейскую комиссию принять меры по защите пролетов во время забастовок диспетчеров.

При этом генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что на следующей неделе из-за забастовки профсоюза авиадиспетчеров во Франции могут быть сорваны рейсы 100 тысяч пассажиров, пишет Sky News.

По его словам, в первые два дня забастовок Ryanair ожидает, что ее попросят отменить около 600 рейсов, причем почти все они будут пролетами над территорией страны.

«Это около 100 тысяч пассажиров, чьи рейсы будут безосновательно отменены в следующую среду и четверг. В настоящее время мы выполняем около 3500 рейсов ежедневно, около 900 из них пересекают французское воздушное пространство и около двух третей из них, около 600 рейсов, отменяются каждый день, когда происходит забастовка авиадиспетчеров», — сказал он, добавив, что больше всего от таких забастовок страдают британские пассажиры из-за географической близости к Франции.

В то же время он признал право французских рабочих на забастовку, но заявил, что Евроконтроль, поддерживающий управление воздушным движением по всей Европе, может вмешаться, чтобы контролировать воздушное пространство и обеспечивать выполнение рейсов.

«Это не остановит забастовку французов, у них есть право на забастовку, и мы это признаем, но они должны отменять местные рейсы во Франции, а не рейсы из Великобритании в Испанию или из Италии в Ирландию. Это фундаментальное нарушение единого рынка», – сказал он.

Также О’Лири призвал пострадавших пассажиров жаловаться на любые перебои в работе министрам транспорта и Европейской комиссии, используя специальный веб-сайт авиакомпании ATCruinedourholiday.com.

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов у авиакомпаний за 48 часов до вылета и загружать приложения авиакомпаний для получения актуальной информации.

Путешественникам также следует быть готовыми к длительному ожиданию в аэропортах и учитывать, что железнодорожные и автобусные перевозки могут столкнуться с высоким спросом, поскольку пассажиры, оказавшиеся в затруднительном положении, ищут альтернативные маршруты.