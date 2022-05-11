Размер внутреннего долга Японии, так называемый «долгосрочный долг», который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000 триллионов иен (около 7,69 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день).

Как передает РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо по итогам данных министерства финансов.

На конец предыдущего финансового года (1 апреля 2021 — 31 марта 2021) этот долг составлял 1017 триллиона иен (7,82 триллиона долларов). Рост долгосрочных обязательств государств продолжается 18 лет, но впервые сумма превысила 1000 триллионов.

Если прибавить к этим долговым обязательствам инвестиционные долги и краткосрочные займы, которые обычно идут на восполнение текущей нехватки средств в бюджете, то общая сумма внутреннего государственного долга Японии составляет 1241 триллион (9,55 триллиона долларов).