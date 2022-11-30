С 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечярского района, Хазинавар и Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района, Гаджилар Лачинского района и в Гарагёльском направлении, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Кроме того, 29 ноября в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей Армии в Агдамском направлении. Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении ведомства.