Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики № 844 от 24 января 2003 года «Об усовершенствовании структуры Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики».

Согласно указу, правление Компании будет состоять из назначаемых и освобождаемых с занимаемой должности Президентом Азербайджана 14 членов: президента, первого вице-президента и 12 вице-президентов Компании.

Отметим, что до этого правление Компании состояло из назначаемых и освобождаемых с занимаемой должности Президентом Азербайджана 14 членов: президента, первого вице-президента и вице-президентов Компании по вопросам геологии и геофизики, по разработке месторождений, по экономическим вопросам, по переработке, по инвестициям и маркетингу, по социальным вопросам, по экологии, по кадрам, режиму и информационным технологиям, по стратегическому развитию, по вопросам транспортировки нефти, газа и газовому хозяйству, и вице-президента.