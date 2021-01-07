ВМС США начнут патрулирования у российских берегов в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США начнут проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом во вторник сообщил министр ВМС страны Кеннет Брейтвейт.

«Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом», — приводит его слова портал Breaking Defense. По словам Брейтвейта, эта мера необходима для противостояния России и — в меньшей степени — КНР.

Политик сравнил действия России на севере с притязаниями Китая в Южно-Китайском море, свое несогласие с которыми неоднократно выражал Вашингтон. «Международное сообщество считает эти воды международными, и мы будем работать там. Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим», — заявил Брейтвейт.

Он указал на российские вложения в оборону в Арктике «с вытекающей многоуровневой милитаризацией северного фланга». Политик добавил, что США могут прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности такими судами с РФ и КНР. При этом, как отметил Брейтвейт, преимуществом Соединенных Штатов в регионе являются подводные лодки.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.(ТАСС)