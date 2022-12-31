Ливанские моряки в субботу, 31 декабря, спасли в Средиземном море около 200 мигрантов, пытавшихся незаконно покинуть Ливан и перебраться в Европу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, судно с мигрантами начало тонуть через сутки после того, как отплыло от северного побережья страны. В спасательной операции участвовали три катера ВМС Ливана и катер миротворческих сил ООН в Ливане.

На борту затонувшей лодки находились мужчины, женщины и дети из Ливана, Сирии и Палестины. Отмечается, что все они были спасены, один человек получил легкие травмы.