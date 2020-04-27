ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, Военно-морские силы приступили к тактическим учениям, сообщили в Министерстве обороны.

Основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.

К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, 2 вертолета, в том числе до 700 человек личного состава.