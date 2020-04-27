ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, Военно-морские силы приступили к тактическим учениям, сообщили в Министерстве обороны.

Основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.

К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, 2 вертолета, в том числе до 700 человек личного состава.

| 2020-04-27T14:08:26+00:00 27 апреля 2020, 14:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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