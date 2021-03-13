Вместо билета – лайк, или как пронзительный монолог азербайджанского актера покорил Интернет

Актер Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра Ярослав Трифонов практически ежедневно доказывает, что настоящий артист без сцены жить не может.
Во время пандемии он по собственной инициативе осуществил множество проектов в формате «театр одного актера». В этом деле ему помогал коллега по цеху Эмиль Гусейнов, который выступает в качестве оператора и придает идеям Трифонова художественный видео формат.
На днях творческий тандем представил новый проект – «Год без театра». Название двухминутного видеоролика говорит само за себя. В стихотворной форме актер пытается выразить то, что накопилось на душе: «Я вас теряю с каждым днем, прожектор бьет в глаза… Стою на авансцене, и персонаж уходит в зал, сбегая от меня…», — пронзительный монолог актер посвящает закрытому театру и разлуке со зрителем. Ролик стал популярным по просмотрам, а пользователи не ленились комментировать и благодарить актера за его самодеятельность.
«Все проекты, которые я осуществил за последний год, вынужденно находясь дома, без сцены – это не ради пиара и денег, как считают некоторые. Это крик души актера, оставшегося без любимого дела, без занятия всей жизни, без сцены, без зрителя. Уже почти год, как наш театр, наравне с другими театрами Азербайджана, закрыт из-за карантина. Актерам очень тяжело… И я решил, что нужно выходить из этого положения», — говорит Я.Трифонов в интервью #.
Актер считает, что зритель соскучился по театру не меньше актеров. И тогда он решил начать играть для своего зрителя:
«Актер просто не имеет права на бездействие. «Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры», — сказал Шекспир, но, что же тогда говорить о настоящих актерах, которые живут тем, чтобы дарить радость своей публике?! Зритель не должен оставаться без театра. И мы с талантливым Эмилем Гусейновым решили, что будем радовать зрителя. Не нарушая карантин, не собирая закрытые залы, мы просто делаем то, без чего не можем жить. И не важно, что никто не купит билет на твое представление и не устроит тебе продолжительных оваций. В нашем случае каждый просмотр и каждый лайк — это ответ от тех, кто соскучился по театру и также как и мы, с нетерпением ждет возвращения на сцену и в зрительный зал», — говорит Я.Трифонов.
Отметим, что на сцене Русского драмтеатра актер воплотил самые разные образы, — от криминальных парней до романтических мачо, полюбившись зрителям за мастерство перевоплощения и особую харизму, Он также снялся в многочисленных фильмах, клипах и сериалах.