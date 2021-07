На космическом корабле New Shepard основателя Amazon Джефа Безоса в космос полетит восемнадцатилетний Оливер Дэмен, сообщается на сайте Blue Origin — компании, устраивающей полет.

Дэмен займет место пожелавшего остаться неизвестным мецената, который выиграл благотворительный аукцион, пожертвовав $28 млн на исследование космоса через организацию Club for the Future, связанную с Blue Origin. Он отказался от полета из-за «нестыковок в расписании».

«Мы благодарим победителя аукциона за его щедрую поддержку Club for the Future, и для нас большая честь приветствовать Оливера, летящего с нами на New Shepard», — сказал генеральный директор Blue Origin Боб Смит, добавив, что Оливер представляет новое поколение людей, которые построят дорогу в космос.

Полет на New Shepard осуществит детскую мечту Оливера, который увлекается космосом с четырех лет. Если путешествие состоится, Дэмен станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

По данным CNBC, Дэмен — студент, сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена, который заплатил за место, но позже вместо себя решил отправить Оливера.

Вместе с Безосом и Дэменом на орбиту отправятся брат Джефа Марк и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Полет запланирован на 20 июля.