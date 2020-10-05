Влияние пандемии сильнее — военные действия по всей линии фронта не повысили котировки нефти

Согласно последним данным о цене нефти, котировки на ключевой экспортный ресурс нашей страны проявили некоторое снижение. Так, за прошлую неделю (28 сентября – 2 октября) на мировом рынке средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF) снизилась на $3,2 или на 7,62%, составив за неделю в среднем $40,29.

Наиболее высокая цена нашей нефти на прошлой неделе была $42,04, а минимальная — $38,84. Не менее показательны колебания котировок Brent – ее стоимость опустилась уже ниже $40 долларов за баррель, а WTI — ниже $38 за баррель, обновив минимумы за полмесяца, как свидетельствуют данные торгов. Неуверенность в позитивном для котировок соотношении глобальных спроса и предложения нефти по-прежнему оказывает давление на стоимость этого сырья.

Касаясь возможности влияния контрнаступательной операции Азербайджанской армии по всей линии фронта на нефтяные индексы, глава Центра нефтяных исследований, эксперт в области энергетики Ильхам Шабан отметил, что если в нефтедобывающей стране или территориях транзитных стран, по которым транспортируется нефть, возникает конфликт, трейдеры расценивают это как негативное влияние на рынок нефти.

«Негативные прогнозы о возможных перебоях с поставками или их сокращении приводят к росту цен на нефть. Считается, что нефть любит стабильность. Поэтому даже небольшой конфликт в крупных странах-производителях нефти воздействует на нефтяные цены». Однако, по его словам, ожидания второй волны пандемии играют роль сдерживающего фактора и котировки нефти даже снижаются, несмотря на обстрел Геранбойского района, через который проходят три экспортных нефтегазопровода, а также территорий вокруг Нагорного Карабаха. По свидетельству специалиста, на текущий момент ведущие экспортеры «черного золота» вводят эпидемиологические ограничения. По этой причине сырая нефть, подорожавшая в августе до $46 за баррель, ускоренно падает в цене.

Касаясь поведения цены нефти в перспективе, экономист Асиман Гулиев сказал #, что прогнозирование котировок «черного золота» нелегкая задача.

«Как правило, прогнозы по котировкам нефти, драгоценных металлов, курса валют и инфляции обычно охватывают недели, месяцы и даже годы – от пяти до десяти лет. Прогнозирование очень сложный и наукоемкий процесс. Обычно этим занимаются специализированные экспертные агентства. При этом учитывается целый ряд факторов – это цикличность экономики, корреляция рыночных индикаторов, изменения в доступности и привлекательности предмета исследования. Берется в расчет рост электронной и алгоритмической торговли, степень вмешательства регулирующих органов, учащение существенных событий в течение времени. Как правило, не все институты могут гарантировать высокую точность прогнозов, но дают анализ, который имеет какую-то степень точности».

По словам эксперта, на второе октября прогнозировалась цена в $40,10 за марку Brent, а до конца недели ожидались котировки в районе $40, и эти ожидания в определенном плане оправдались. Что же касается прогнозов на октябрь, по словам экономиста, в текущем месяце ожидается, что среднемесячная стоимость нефти составит $37,40. При этом максимальная цена будет на уровне $38, а минимальная $36,80. Согласно прогнозам, цена нефти в ноябре будет колебаться в пределах $37, где ожидания ценового максимума находятся в пределах $37, а минимум составит $34,20.

Он также отметил, что по прогнозам в декабре среднемесячная цена составит $34,70 – где максимум $34,70, а минимум $32 за баррель Brent.

На котировки нефти будет по-прежнему влиять фактор пандемии, которая оказывает непосредственное воздействие на экономическую активность, говорит Гулиев. Второй влияющий фактор – это политика картеля ОПЕК, определяющего спрос и предложение нефти. Также будет ощущаться влияние новых игроков, вступающих на этот рынок. По словам собеседника, на нефтяных индексах также скажутся ожидания прихода на рынок ливийской нефти в октябре.