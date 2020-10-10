Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19

В Польше вводят запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников, а также обязывают всех соблюдать строгий масочный режим, сообщает «Эхо Москвы».

Власти увеличивают в больницах число мест для заразившихся коронавирусом и аппаратов искусственного дыхания. Решение правительства Польши связано со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. При этом полную изоляцию в стране пока вводить не планируют.

Также сообщается, что в Израиле сегодня завершается общенациональный карантин. Ограничения будут отменять постепенно, если будут зафиксированы значительные улучшения в статистике по COVID-19 (aif.ru)

| 2020-10-10T12:51:51+04:00 10 октября 2020, 12:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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