Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19

В Польше вводят запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников, а также обязывают всех соблюдать строгий масочный режим, сообщает «Эхо Москвы».

Власти увеличивают в больницах число мест для заразившихся коронавирусом и аппаратов искусственного дыхания. Решение правительства Польши связано со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. При этом полную изоляцию в стране пока вводить не планируют.

Также сообщается, что в Израиле сегодня завершается общенациональный карантин. Ограничения будут отменять постепенно, если будут зафиксированы значительные улучшения в статистике по COVID-19 (aif.ru)