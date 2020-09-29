Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса.
«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию, каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)», — говорится в документе, опубликованном на сайте градоначальника.
Собянин подчеркнул, что в указанный период дистанционных занятий не будет. «Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-09-29T11:21:41+04:00 29 сентября 2020, 13:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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