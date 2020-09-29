Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию, каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)», — говорится в документе, опубликованном наградоначальника.