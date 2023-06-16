Правительство Мали обратилось в пятницу к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать из африканской страны миротворческие силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп, отметив, что миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

«Существует кризис доверия между властями Мали и МИНУСМА, — цитирует его выступление в ООН агентство Рейтер. — Миссия ООН провалила свою работу. Правительство Мали просит безотлагательно вывести МИНУСМА из страны». Диоп заявил, что МИНУСМА стала в Мали частью проблемы, а не ее решением.

Совет Безопасности ООН должен 29 июня принять решение относительно мандата МИНУСМА.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.