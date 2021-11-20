Власти Китая оштрафовали гиганта электронной коммерции Alibaba и еще ряд крупных компаний страны за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Данные компании не уведомили правительство о 43 сделках, которые были заключены еще в 2012 году. Теперь каждая организация должна заплатить штраф в размере 500 000 юаней (около 78 000 долларов США).

Ранее власти КНР оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». По информации регулятора, действия компании негативно отразились на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции (lenta. ru)