Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

Как следует из распространенного уведомления, с 00:00 13 декабря по пекинскому времени (20:00 бакинское время, 12 декабря) Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины «вплоть до особого распоряжения правительства».

Все магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки города, а также коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении инспекции, которая подтверждает отсутствие заражения на территории подотчетных объектов. Перемещение транспорта на территории населенного пункта возможно только при перевозке медиков, военнослужащих и кадровых работников, ответственных за борьбу с пандемией, если имеется специальный пропуск. Исключение также составляют фургоны, перевозящие продукты и прочие товары, в случае если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.

По официальным данным, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая насчитывается всего пять инфицированных, из них три — бессимптомные носители. В четверг власти городов Суйфэньхэ и Дуннин ввели режим «военного времени» в связи с выявлением одного местного случая заражения коронавирусом нового типа. На территории данного региона уже несколько месяцев не фиксировалось ни одного человека, заразившегося от местных источников.

Отметим, что в Дуннине постоянно проживают более 210 тыс. человек.