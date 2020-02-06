Власти Грузии под прицелом США и ЕС

В Грузии после новогоднего перерыва вновь стартовала кампания по проведению протестных уличных акций из-за системы выборов. Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники с утра среды митинговали у здания парламента в Тбилиси с требованием изменить избирательную систему.

Они устроили пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» пришлось проходить на работу через живой «коридор позора»,- сообщают тбилисские СМИ.

Оппозиционеры говорят, что протесты не завершатся до тех пор, пока власти не выполнят свое обещание – перейти к пропорциональной системе парламентских выборов.

В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в Конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители власти несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.

А тем временем глава МИД Грузии Давид Залкалиани был отправлен в Вашингтон и 5 февраля проводил там «успокоительные» беседы с сенаторами — авторами возмущенных писем в адрес премьер-министра Георгия Гахария.

«Это была встреча друзей, стратегических партнеров»,- сказал министр Давид Залкалиани грузинским журналистам после встречи с сенаторами Джимом Ришем и Джинн Шейхин. Они — авторы самого критичного и последнего из череды писем, адресованных премьер-министру Георгию Гахария, отмечает «Эхо Кавказа». Глава комитета по международным отношениям Сената США республиканец Джим Риш и лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности демократ Джинн Шейхин в своем письме выразили обеспокоенность по поводу политических процессов в Грузии и даже опасение, что все это может отразиться на стратегических и дружеских отношениях Вашингтона и Тбилиси.

В ответ в Тбилиси решили направить в США несколько делегаций, главному дипломату страны Залкалиани пришлось первым принять и отразить огонь критики сенаторов с глазу на глаз: «Именно в дружественном контексте я, со своей стороны, очень основательно и аргументировано предоставил нашу позицию по всем тем вопросам, о которых идет речь в письме».

Но, судя по заявлению сенаторов после встречи с грузинским министром, аргументы Залкалиани не смогли развеять опасения влиятельных американских законодателей. «После нашего недавнего письма премьер-министру Гахария мы вновь выразили обеспокоенность по поводу ослабления грузинской демократии и управления»,- говорится в комментарии сенатора Джима Риша.

«Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают стремление Грузии к демократии, но мы должны продолжать добиваться позитивных улучшений. Мы не просим Грузию быть совершенной, но правительство должно показать нам, что серьезно относится к демократическим преобразованиям»,- говорится в пресс-релизе сенаторов.

Кроме того, к этой же акции подключается Европа. Соответствующее заявление в поддержку оппозиции распространила представленная в Европарламенте Европейская народная партия. «ЕНП продолжает активно поддерживать демократию в Грузии, но глубоко разочарована дефицитом политической воли правящей партии решить политический кризис в стране. ЕНП призывает власти учесть требования граждан Грузии, гражданского общества, оппозиции и друзей Грузии»,- говорится в заявлении, принятом по итогам политической ассамблеи партии.

То есть, можно сказать, что обостряется борьба за Грузию со стороны Запада.

Ситуацию прокомментировал # политэксперт, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Акции протеста, которые начались в Грузии с июня и сопровождались насильственными разгонами, положили начало открытой фазе противостояния между активным гражданским обществом, которое жаждет развития, реформ и строгого следования демократическому пути, и властями Грузии, которые, начиная с лета, открыто с этого пути сошли. Поэтому митинги и акции протеста будут в Грузии вплоть до выборов, которые пока еще планируются в октябре. А может, продолжатся и после них с еще большей силой, если выборы пройдут нечестно и с нарушениями. Учитывая, что по любым опросам у власти не более 20-25% поддержки, а сама она уже анонсирует победу с 60% голосов, понятно, что недостающие 15-20-25% придется где-то «позаимствовать».

Визиты же главы грузинского МИД и спикера парламента в Вашингтон – это попытка с помощью лобби сгладить острую реакцию оттуда в адрес «Грузинской мечты» и ее лидеров. К сожалению для власти, свое отношение к ней Вашингтон уже выработал и серьезным изменениям оно не подлежит хотя бы просто потому, что лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили для этого не дает никаких предпосылок. Силовые посты занимают его бывший глава охраны, и бывшие директора его бизнесов. Система выборов не меняется. В плохом состоянии экономика, внешняя политика, что уж говорить про нулевую политику в адрес агрессии Кремля. По поводу Европейской народной партии — это партнер грузинской оппозиции, поэтому их заявление не так серьезно, как письма из Вашингтона, но Европарламент все видит и на все реагирует. Я бы не сказал, что Запад борется за Грузию. Запад борется за грузинский народ и гражданское общество, отвечая на его требования к Западу действовать и помогать.