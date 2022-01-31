Власти Германии ведут два расследования в отношении Telegram, в том числе в связи с отсутствием уполномоченного по его делам в стране. Об этом сообщил на брифинге в понедельник представитель Министерства юстиции ФРГ.

«Федеральное ведомство юстиции запустило два производства о наложении штрафа в отношении Telegram», — сказал он, отметив, что они связаны, в частности, с отсутствием уполномоченного по делам мессенджера в Германии лица.

«В рамках этих дел было направлено два письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram», — заявил он, отказавшись привести другие детали.