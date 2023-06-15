По распространенному мнению, от недавно закончившейся пандемии коронавируса в Германии больше всего пострадали молодые люди и работники культуры. Школьники и студенты были фактически на полтора-два года лишены вечеринок, общения со сверстниками и, пожалуй, нормального образования (школы закрывались на длительные сроки). А закрывшиеся на те же полтора — два года театры, кинотеатры, концертные залы до сих пор не могут вернуться к допандемийному уровню заполнения залов, не говоря уже о том, что многие артисты фактически были лишены возможности заниматься любимым делом.

Пришло время возвращать долги. Власти Германии решили, что одним ударом можно убить двух зайцев: выделить бюджетные деньги на то, чтобы немецкая молодежь вернула себе утраченный навык «выходить в свет», а заодно помочь культуре. Проект «Культурный паспорт» (Kulturpass), который был анонсирован осенью 2022 года, начал работу в среду, 14 июня.

Все жители Германии, которым в 2023 году исполняется 18 лет (гражданином Германии быть не обязательно) получат по 200 евро, которые с помощью специального приложения можно потратить на культурные развлечения (билеты в кино, на концерты, в театры и музеи), а также, например, на книги или музыкальные инструменты.

Важно, что правительство таким образом субсидирует локальные культурные учреждения местного, регионального значения, а не крупных культурных игроков.

Еще одно ограничение — запрет на виртуальность. Покупки должны быть сделаны (или хотя бы забраны) оффлайн. Нельзя потратить эти деньги на Amazon или Spotify — заказанную книгу или музыкальный инструмент придется лично забрать в небольшом местном книжном магазине. Нельзя посмотреть фильм в стриминге — необходимо ногами прийти в соседний кинотеатр. Если во время пандемии немецкие власти уговаривали молодежь сидеть дома, то сейчас стимулируют выйти на улицу. (DW)