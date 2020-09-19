Власти Гавайских островов планируют отменить карантин для туристов

Власти Гавайских островов планируют с 15 октября отменить карантин для путешественников. Как сообщает Travel and Leisure, приезжающим на острова гостям вместо 14-дневной самоизоляции предлагают предъявить справку об отсутствии коронавируса.

При этом сдать анализ на COVID-19 нужно не ранее, чем за 72 часа до прибытия рейса. Также туристы должны пройти процедуру медосмотра и термометрии, а перед посадкой на рейс – заполнить специальную форму с указанием QR-кода.

Отметим, что изначально власти Гавайских островов планировали отменить обязательную самоизоляцию для приезжих с 1 августа, однако рост числа заразившихся коронавирусом заставил отказаться от этой идеи.