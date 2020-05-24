Власти Франции окажут госпомощ Renault и Air France

Власти Франции окажут финансовую помощь Air France и Renault, пострадавшим из-за пандемии коронавируса лишь при выполнении условий, заявила в воскресенье, 24 мая, в радиоинтервью министр экологического перехода страны Элизабет Борн.

Авиакомпания Air France должна значительно сократить количество своих внутренних рейсов в обмен на гарантии по государственным кредитам. Тем самым, Air France сократит выбросы углекислого газа на 50% к 2024 году, пояснила Борн. По словам министра, внутренние маршруты будут обслуживаться высокоскоростными поездами. Правительство Франции еще в апреле предложило авиакомпании пакет помощи на 7 млрд евро.

Автоконцерну Renault предложена помощь в 5 млрд евро гарантированного государством кредита в обмен на прекращение развития производственных мощностей за рубежом и сохранения площадок и рабочих мест во Франции. 15-процентная доля автопроизводителя по-прежнему принадлежит государству.

26 мая правительство Франции намеревается огласить пакет государственной поддержки для автомобильной промышленности, в частности, планируется увеличение субсидий на электромобили, экономические стимулы для перехода малоимущих граждан на более новые и менее загрязняющие окружающую среду модели. (DW)