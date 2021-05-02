Власти Бухареста смягчили ограничительные меры

Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям румынской столицы принял в воскресенье решение смягчить ряд ограничительных мер, принятых властями из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило Радио Румынии.

Начиная с понедельника в Бухаресте будут открыты внутренние помещения ресторанов и зрительные залы на 30% их общей вместимости.

Решение принято в связи с тем, что уже третий день подряд заболеваемость COVID-19 в столице составляет менее трех случаев на 1 тыс. жителей

«Следующий порог, определенный эпидемиологами, это 1,5 случая на 1 тыс. жителей, и тогда будет новое смягчение ограничительных мер, — сказал префект столицы Алин Стойка. — Например, зрительные залы будут открыты на 50% их вместимости. Могут быть разрешены мероприятия на открытом воздухе максимум с 300 участниками».