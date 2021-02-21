Власти Бразилии разрешили закупить вакцину «Спутник V» без конкурса

Минздрав Бразилии намерен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций, следует из постановления, опубликованного в официальном издании правительства, сообщает РИА Новости.

Выдержка из документа, освобождающего «Спутник V» от конкурса при закупке, содержит стоимость лота — 693,6 миллиона реалов (около 128,9 миллиона долларов), а также наименование поставщика — Российский фонд прямых инвестиций в лице местной компании União Química Farmacêutica Nacional.

Российская и индийская вакцины до сих пор не получили разрешения местного санитарного регулятора Anvisa на экстренное применение, хотя в начале месяца сенат страны устранил формальные препятствия для быстрого одобрения вакцин ведущих мировых лабораторий.

В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac. Кроме того, агентство Anvisa освободило от необходимости в регистрации вакцины, поставляемые по линии международного механизма COVAX.