Австралия начнет вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет с 10 января 2022 года. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Через месяц около 2,27 млн австралийских детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет получат возможность сделать прививку от COVID-19. Вакцинация детей станет следующим шагом в рамках национального плана, реализация которого даст нам возможность обеспечить безопасность граждан страны», — сказал премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Как уточнил Моррисон, эксперты австралийской технической консультативной группы по вопросам иммунизации населения (ATAGI) рекомендовали привить всех детей данной возрастной категории двумя дозами (с интервалом в восемь недель) препарата Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. «До 10 января должно быть завершено обучение медицинских работников и тестирование вакцины управлением терапевтических товаров [TGA]», — уточнил глава правительства.

Регулятор рассматривает заявку американской компании Moderna на использование ее вакцины для иммунизации детей 6-11 лет. Ожидается, что TGA выдаст разрешение на это до конца года.