Власти Австралии начали антимонопольное расследование в отношении Google

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала проверку влияния опций предустановленного программного обеспечения Google на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов Австралии. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте в четверг.

«Производители поставляют персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны с предустановленной операционной системой и веб-браузером, который делает встроенную службу поиска используемой по умолчанию. Браузеры Google Chrome и Apple Safari, предустановленные почти на всех устройствах, по умолчанию делают службу поиска Google основной для 95% устройств. Это может привести к снижению конкуренции и лишает потребителей выбора при предоставлении данных услуг», — указано в заявлении ACCC.

В комиссии отмечают, что Google «обладает значительной рыночной властью на цифровом рынке Австралии», поскольку владеет ведущим поисковым сервисом. «Такое положение цифровой платформы в значительной степени изолирует ее от динамичной конкуренции, что [в случае предустановки программного обеспечения] дополняется инерцией потребителей. Мы знаем, что установка какой-либо опции по умолчанию существенно увеличивает вероятность того, что потребители не станут ее менять», — отмечает председатель комиссии Род Симс.(ТАСС)