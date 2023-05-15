Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

«Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями», — написал он.

Напомним, 13 мая Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским.

После этого он отправился в Германию, где провел переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.