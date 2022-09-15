Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского в ночь с 14-го на 15 сентября в Киеве попал в ДТП. Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил в Facebook.

«В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете «скорой». Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», – написал он. (gordonua.com)