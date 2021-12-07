Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии разговора между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса

«Когда я шел на брифинг, госсекретарь был на связи с президентом Зеленским», — рассказал представитель Госдепа.

Владимир Зеленский в своем Twitter написал:

«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и в координации».

Напомним, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на вторник, 7 декабря. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину.