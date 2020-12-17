Владимир Путин: «Нагорный Карабах является территорией Азербайджана»

Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», — подчеркнул Путин. Он отметил, что «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и, имея в виду это обстоятельство, «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан».

Президент не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил.

«Ситуация вышла из под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет, — отметил он. — Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт».