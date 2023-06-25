Россия нанесла авиаудары по зоне деэскалации напряженности в сирийском Идлибе: по предварительным данным, погибли девять мирных жителей, еще 30 ранены.

Как сообщают источники сирийской оппозиции, три самолета российских ВКС поднялись в воздух с военно-воздушной базы Хмеймим в провинции Лазкийе в 10.03 по местному времени. Авиаударам подвергся овощной рынок в центре города Джиср-эш-Шугур.

По данным Управления гражданской обороны Сирии (Белые каски), также нанесены удары по административному центру Идлиба и селению Бейнин.

Пострадавшие госпитализированы. Есть опасения, что число жертв может возрасти. (Агентство Анадолу)