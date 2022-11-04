Ожидаемый визит председателя парламента Ирана Мухаммеда Багира Галибафа в Азербайджан отложен.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане.

О причине не сообщается. Отмечается, что визит председателя парламента Ирана в Азербайджан состоится в более подходящее время.

Напомним, некоторое время назад состоялся телефонный разговор руководителей МИД Азербайджана и Ирана.

Глава МИД Ирана анонсировал визит Мухаммеда Багира Галибафа в Азербайджан в ближайшее время.