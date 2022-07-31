Спецборт Boeing C-40C со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направился в сторону Сингапура, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Пелоси ранее рассказала о планах посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию в рамках своего турне по Азии. Тайвань в списке стран она не упомянула.

В ходе азиатского турне она планирует обсудить вопросы безопасности в регионе, коронавирус и климатический кризис.

Информация о том, что Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост, собирается посетить Тайвань, появилась в американских СМИ еще весной. Как ожидалось, данный визит должен был состояться еще в апреле, но был перенесен на август из-за пандемии. Подобные планы политика вызвали резкую негативную реакцию со стороны Пекина, считающего остров частью своей территории. На этом фоне в медиапространстве США активно обсуждались риски возможной поездки Пелоси в Тайбэй, в том числе не исключалась угроза прямого конфликта между Вашингтоном и КНР. (gazeta.ru)