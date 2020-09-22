Вице-президент Турции призвал власти Греции отказаться от «пустой пропаганды»

Вице-президент Турции Фуат Октай назвал комичными слова президента Греции Екатерины Сакелларопулу, назвавшей Турцию страной — оккупантом.

«Слова греческого президента комичны. Это пустая пропаганда и провокация», — сказал Октай агентству «Анадолу».

Политик назвал «шоу» действия греческого президента, прибывшей на остров Меис, расположенный в 2 км от берегов Турции и в 580 км от берегов Греции.

Вице-президент Турции привлек внимание к готовности Анкары к диалогу по Кипрскому вопросу.

Октай заверил, что, если тандем Греции и греческого Кипра осознает реалии региона и вновь согласится на обсуждение урегулирования кипрского конфликта на основе принципа двух суверенных государств, то Анкара поддержит эту идею.

Вице-президент подчеркнул, что путь к урегулированию кипрского конфликта пролегает через отказ Афин от так называемой «мега-идеи» (Megalo İdea), предполагающей объединение Греции и Кипра.