Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с великой победой

Вице-президент Турции Фуат Октай поздравил народ Азербайджана с освобождением города Шуша от армянской оккупации.

«Шуша освобождена от оккупации Армении. Поздравляю с великой победой, братский Азербайджан», — написал Октай в Twitter, сообщает Анадолу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее в воскресенье объявил об освобождении от оккупации древнего города Шуша.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 220 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.