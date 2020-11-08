Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с великой победой

Вице-президент Турции Фуат Октай поздравил народ Азербайджана с освобождением города Шуша от армянской оккупации.

«Шуша освобождена от оккупации Армении. Поздравляю с великой победой, братский Азербайджан», — написал Октай в Twitter, сообщает Анадолу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее в воскресенье объявил об освобождении от оккупации древнего города Шуша.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 220 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Шуша, Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.

| 2020-11-08T15:22:23+04:00 8 ноября 2020, 15:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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