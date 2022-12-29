В войне против Украины дело идет к поражению России на поле боя. Об этом заявил в интервью агентству dpa вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек из партии «Союз-90″/»зеленые», который одновременно занимает должность федерального министра экономики и защиты климата. Агентство цитирует высказывания Хабека в четверг, 29 декабря.

«Никто не мог представить себе, что 2022 год закончится именно так», — отметил германский политик. Президент РФ Владимир «Путин проигрывает эту войну на поле боя», добавил он. По словам Роберта Хабека, это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США и использует это оружие «умело и стратегически, разумно и героически». «Я выступаю за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну», — сказал Хабек. Еще до начала российской военной агрессии он выступал за поставки вооружения Киеву, напомнило dpa.