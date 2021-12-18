Строительство газопровода «Северный поток — 2» было ошибкой с геополитической точки зрения, считает вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» он подчеркнул, что все страны Европейского союза , кроме Германии и Австрии, были всегда против. Теперь, когда газопровод построен, открытым остаётся вопрос: будет ли он введён в эксплуатацию, сказал Хабек.

По мнению федерального министра экономики, этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права.

Возможность отказа от ввода в эксплуатацию газопровода «СП-2» многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии, отмечает «Немецкая волна».

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск «СП-2» и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. «В случае с «Северным потоком — 2″ речь идет о сугубо частном экономическом проекте», — подчеркнул Шольц.