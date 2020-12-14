Видеорепортаж из села Деджал Джабраильского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана представило видеорепортаж из села Деджал Джабраильского района. Редакция| 2020-12-14T13:13:03+04:00 14 декабря 2020, 13:22| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Минобороны представило видеорепортаж из села…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…МО представило видеорепортаж из освобожденных от… В рубрике В Агдаме три человека подорвались на мине, есть погибший Gallery В Агдаме три человека подорвались на мине, есть погибший 14 декабря 2020, 13:06 В освобожденном от оккупации Джебраиле посажены восточные платаны Gallery В освобожденном от оккупации Джебраиле посажены восточные платаны 14 декабря 2020, 12:15 В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена деятельность ряда сфер — список Gallery В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена деятельность ряда сфер — список 14 декабря 2020, 10:01 В Азербайджане ужесточен карантинный режим Gallery В Азербайджане ужесточен карантинный режим 14 декабря 2020, 09:19 TƏBİB рассказал о экспресс-тестах Gallery TƏBİB рассказал о экспресс-тестах 13 декабря 2020, 16:07