Видеокадры из села Ашагы Рефединли Физулинского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ашагы Рефединли Физулинского района. Редакция| 2021-04-11T10:33:54+04:00 11 апреля 2021, 10:35| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли…Видеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского районаВидеокадры из села Алимедетли Агдамского районаКадры из села Горазиллы Физулинского района - ВИДЕО В рубрике В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских Gallery В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских 10 апреля 2021, 20:15 Канцлер Австрии рассказал об итогах переговоров с Россией о «Спутнике V» Gallery Канцлер Австрии рассказал об итогах переговоров с Россией о «Спутнике V» 10 апреля 2021, 19:31 Телезрители Британии пожаловались на засилье новостей о смерти принца Филипа Gallery Телезрители Британии пожаловались на засилье новостей о смерти принца Филипа 10 апреля 2021, 18:57 На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов Gallery На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов 10 апреля 2021, 18:41 В Азербайджане отмечается 29-я годовщина образования военной полиции Gallery В Азербайджане отмечается 29-я годовщина образования военной полиции 10 апреля 2021, 18:31