Видеокадры из села Ашагы Рефединли Физулинского района

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ашагы Рефединли Физулинского района.

| 2021-04-11T10:33:54+04:00 11 апреля 2021, 10:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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