Ветеранам II Мировой войны выплачена единовременная помощь

В исполнение распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 апреля 2020-го года в связи с 75-летием победы во Второй Мировой Войне каждому из 256 участников войны Министерством труда и социальной защиты населения выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов.

Как сообщили Report в министерстве, согласно распоряжению, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда (каждому из 7 126 человек) оказана единовременная материальная помощь в размере 750 манатов.

Единовременная материальная помощь перечислена на пенсионные карты этих лиц.

В исполнение распоряжения в целом 7 382 человека получили единовременную материальную помощь.

Напомним, что регулярно растет сумма ежегодной единовременной выплаты, осуществляемой участникам ВМВ и другим людям в преддверии Дня победы. В качестве очередного шага в этом направлении сумма единовременной выплаты в сравнении с прошлогодним показателем в этому году увеличена на 50%.