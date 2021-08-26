Ситуация в Афганистане требует эвакуировать из Кабула посольство Франции в ближайшее время. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг в Дублине в ходе визита в Ирландию и совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Михолом Мартином.

«Ближайшие часы будут особо опасными для всех тех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним. В настоящее время посол Франции, персонал посольства, другие французы, а также французские военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию с теми последними рейсами, которые осуществит Франция в соответствии с теми возможностями полетов, которые ей предоставят США», — сказал французский лидер. (ТАСС)