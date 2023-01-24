Война в Украине входит в решающую стадию. Россия провела всю необходимую подготовку для очередного наступления, в то время как Украина получает все больше и больше оружия для того, чтобы пойти в контрнаступление после того, как российская армия выдохнется.

Как отмечают эксперты британского института изучения войны, предпринятая россиянами в последние три дня попытка наступать в Запорожской области, судя по всему, провалилась.

«Российские силы не добились никаких подтвержденных территориальных приобретений, несмотря на продолжающиеся заявления одного представителя оккупационных властей», — пишет ISW, ссылаясь на информацию из открытых источников с обеих сторон.

Комментируя # последнюю ситуацию украинский политолог Николай Назаров заявил, что сейчас готовится украинское контрнаступление.

«Для этого нужно подготовить достаточное количество людей и получить достаточное количество тяжелой военной техники и боеприпасов. Это произойдет не раньше марта-апреля потому, что необходимо сформировать достаточно соединений, чтобы в одном из направлений организовать масштабный контрудар», — сказал он.

По его словам, для российской стороны важно до апреля месяца двинуться с места, хотя бы в донбасском направлении.

«Я думаю, что россияне знают, что мы замышляем, а потому для них принципиально важно в ближайшие месяцы опередить нас и на каком-то из участков продвинуться вперед и захватить нашу территорию. Желательно в Донецкой области, и это мы видим по последним событиям в Соледаре и Бахмуте. Это как раз говорит о том, что у них время поджимает, русским надо захватить эту территорию и опередить украинское контрнаступление», — подчеркнул аналитик.

По его словам, в открытых источниках писалось о том, что, когда Путин назначил Герасимова, поставил ему задачу захватить Донбасс до конца марта.

«Насколько эта информация достоверная сложно судить, но в общую логику вписывается, им до марта нужно захватить Донбасс перед тем, как Украина будет полностью укомплектована для наступления», — добавил он.

Эксперт, говоря об итогах саммита «Рамштайна», сказал, что основная интрига была вокруг танков.

«Эта проблема так и не решилась, однако сейчас мы видим сообщения из Германии и других стран, в частности Польши, что они готовы предоставить танки. Эта проблема будет решаться и дальше и, скорее всего, решится. Поскольку Германия находится под давлением Украины и США, уже сегодня есть страны, которые готовы передавать танки Украине без разрешения Германии. Танки позволят Украине проводить более точечные и широкомасштабные наступления в том или ином направлении», — подчеркнул он.

Говоря о том, насколько сейчас, после поставок такого количества оружия, огневая мощь Украины превосходит российскую, аналитик сказал, что это все определить достаточно сложно.

«Да, украинская сторона получает западную технику, которая превосходит по своим техническим параметрам российское оружие, и она более точная. В последнем пакете помощи Украина получила ракеты малой дальности на 100-150 км с высокой точностью. Однако проблема в том, что ракеты Украины предназначены для оборонительных операций.

Мы видим, как HIMARS остановили продвижение российской армии, но одним высокоточным оружием невозможно наступать. Наступательного оружия нужно в большем количестве. Поэтому да, в плане качества оружия у нас оно лучше, однако пока то количество, которое мы получаем, не дает переломный перевес на фронтах», — резюмировал он.

Эксперт также считает, что 2023 год должен стать переломным в войне.

«Весь 2023 год будет годом эскалации и войны. Россия не согласна выходить из оккупированных украинских территорий. С другой стороны, Украина не согласна на переговоры, а Западу нельзя допускать, чтобы Россия победила. Однако, скорее всего, 2023 год будет последним в плане ведения войны и она должно завершиться.

На данном этапе рассмотреть какие-то конфигурации невозможно, но уже весной будет какая-то развязка, и станет понятно закончится ли война в 2023 году и чем. Украинская сторона ставит перед собой задачу выйти к границам 1991 года, а не до 24 февраля 2022 года, такую же позицию занимают и США. Это максималистическая позиция, которую нужно будет добиться», — резюмировал он.