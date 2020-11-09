Вертолет Трампа выставили на продажу

Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов, сообщает издание Newsweek.

Как пишет издание, специальные торговые площадки Jet Edge Partners и Aero Asset, где вертолет с регистрационным номером N76DT выставлен на продажу с августа этого года, не предлагают конкретной цены. Четыре года назад издание New York Times оценило его в 875 тысяч долларов. Однако сейчас предполагается, что на фоне выборов его стоимость может возрасти и составить около 1,5 миллиона долларов, сообщает Newsweek.