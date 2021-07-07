Вертолет ВВС Доминиканской Республики упал на границе с Республикой Гаити. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что военный вертолет потерпел крушение при посадке вблизи пограничного города Химани на юге острова Гаити.

Ранее сообщалось, что доминиканское министерство обороны проводит военную операцию в пограничных районах в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил о мобилизации сил армии, чтобы усилить меры безопасности на закрытой границе с соседним государством.

В ночь на 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в собственном доме. Смертельные ранения во время нападения на частную резиденцию получила и жена главы республики Этьен Жозеф.

Утверждается, что в дом Моиза забралась группа неизвестных людей, говорящих по-испански.