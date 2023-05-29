Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент страны на заседании в понедельник проголосовал за перенос Дня победы на 8 мая.

«8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально», — написал он.

Как указал депутат, в странах Европы «победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне».

«Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру», — добавил он.