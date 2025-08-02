Вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Ruthless Podcast заявил, что «одержим всей этой темой НЛО». Он признался, что пока «не добрался до сути», и хочет посвятить этой теме некоторое время в августе, когда конгресс уйдет на каникулы, передает rbc.ru.

Политик сообщил, что его заинтересовали некие видеоролики, появившиеся в прошлом году, какие именно, он не уточнил. «О чем были эти видео? Что на самом деле происходит?» — задался он вопросом (цитата по News Nation) и добавил, что еще «не добрался до сути». По словам Вэнса, он намерен посвятить этой теме некоторое время в августе, когда конгресс уходит на каникулы.

The Daily Beast отмечает, что Вэнс не в первый раз признается в своем интересе к неопознанным летающим объектам. Например, в 2024 году на митинге в Висконсине он призвал журналистов рассказать, если они «что-нибудь знают» об НЛО, поскольку «увлечен» этим вопросом.

Тема НЛО стала предметом политических дискуссий после публикации The New York Times в 2017 году, в которой утверждалось, что Пентагон проводил секретную программу Advanced Aerospace Threat Identification стоимостью $22 млн для исследования неопознанных воздушных явлений. С тех пор в конгрессе прошли несколько слушаний с участием высокопоставленных чиновников, в частности экс-агентом разведки Дэвидом Грашем. Он утверждал, что у спецслужб есть фрагменты рухнувших космических кораблей и «нечеловеческий» биологический материал.

В июле 2022 года в составе Минобороны США появилось подразделение по изучению «неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море — Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Год спустя у AARO появился специальный сайт, посвященный НЛО и свидетельствам их обнаружения. В эту категорию Пентагон отнес неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.